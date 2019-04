La búsqueda de nombre a un canguro, entre lo más visto en la red esta semana

El protagonista de esta primera historia no tiene aún su tamaño pero con solo cuatro meses ya es el canguro más conocido de toda Australia. Su madre murió en un accidente y el pequeño fue rescatado por un agente de policía. Con una foto en las redes sociales pidio que los internautas le bautizaran y así lo hicieron. Cuejo es uno más en comisaría pero solo hasta que pueda vivir en libertad.

Una suite de cuatro estrellas, habitaciones con un toque minimalista y hasta con mayordomo. De esta forma se tomó un preso, su última visita al calabozo. El detenido logró colar su tableta en la celda y subir una serie de fotos a la red para denunciar su falta de seguridad.

Apenas le quedan unos meses como presidente pero Barak Obama no quiere perderse ni un minuto del poco tiempo que le queda en la Casa Blanca. No hay nada que se le resista, ni el rap. Aunque esta vez no lo veremos cantar. En sus manos tenía varias palabras, todas relacionadas con su mandato y que el cantante que le acompaña debe incluir en la canción sobre la marcha. Obama remató la actuación sabiendo muy bien lo que iba a pasar, que su vídeo se iba a volver viral. Veremos si el próximo presidente, o quien sabe presidenta, nos deja momentos como este.