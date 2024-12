La batería de diamante eterna y revolucionaria: "Obrará milagros"

No es extraño que aquello que hace no tanto nos parecía obra de la ciencia-ficción, se haya convertido hoy en un gadget de nuestro día a día. La evolución tecnológica no se detiene e irrumpe en todos los campos de la vida, económico, industrial, social, sanitario...

Algún anónimo de esos que abundan por la red atribuyó a Albert Einstein la siguiente frase: "Temo el día en el que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas". Lo cierto es que no hay ninguna prueba de que dicha afirmación sea del genio, pero sí es suya esta: "El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación". Precisamente eso es lo que vamos a hacer, porque todo gran descubrimiento empieza primero imaginando cómo sería.

La semana pasada conocimos la noticia de que unos científicos británicos desarrollaron con éxito la primera batería de diamante basada en carbono-14 que promete no agotarse en miles de años. La idea os gustó tanto que esta ha sido la noticia que vosotros, nuestros lectores de la Newsletter de Antena 3 habéis elegido para esta semana. Así que, como lo prometido es deuda, vamos con ello.

Imaginemos no quedarnos nunca sin batería en el móvil, olvidarnos de cargar nuestros coches eléctricos, no tener que llevar ningún cargador en el bolso. Sin duda muchos estaréis ya buscando en Google dónde comprarla. Pero vayamos más despacio, porque esta batería, para disgusto de muchos, no está pensada con esos fines.

Esta batería aprovecha el isótopo radiactivo, carbono-14. Al ser biocompatible se puede utilizar en dispositivos médicos minimizando la necesidad de reemplazos y el sufrimiento de los pacientes. También se podrían usar en entornos extremos tanto en el espacio como en la Tierra, donde no es práctico reemplazar las baterías convencionales.

La vida media del carbono-14 se calcula en 5.730 años. Esta batería funciona utilizando la desintegración radiactiva del carbono-14, de ahí que se diga que es inagotable. Captura los electrones de rápido movimiento desde el interior de la estructura del diamante y los transforma en energía. Además, sus creadores aseguran que las baterías de diamante pueden "encerrar de forma segura pequeñas cantidades de carbono-14".

Hemos querido preguntar en estos sectores qué expectativas les genera una batería como esta. Desde Sanidad consideran que es una "prueba de concepto esperanzadora" aunque prefieren esperar a que sea una realidad para aportar qué cambios supondría en el "ámbito regulatorio".

Más optimista se muestra Carlos Sisterna, Consejero técnico de Fenin, que cree que una batería de este tipo cambiaría "mucho, muchísimo". "Cambiaría a bien, a mejor por varias razones. Estas son tecnologías que utilizan extensivamente las baterías para usos de equipos monitorizados, pero también para uso de equipos que se utilizan de forma remota o en telemedicina. Con lo cual la prevalencia de las baterías en la tecnología sanitaria es muy alta y una batería con estas características traería muchísimos beneficios de comodidad al paciente, de tranquilidad profesional, etc. Muchas ventajas y sería un cambio que podríamos calificar de revolucionario".

Marcapasos, implante, audífonos... son numerosos los aparatos sanitarios que permiten a mucha gente tener calidad de vida y que si fuesen inagotables evitarían recambios que en ocasiones suponen volver a pasar por quirófano y reportarían tranquilidad a ambos lado de la consulta. Sisterna nos da otro ejemplo, "un desfibrilador implantable es un equipo que va con una persona que puede tener un paro cardíaco y en un momento determinado funciona para emitir una descarga y reactivar ese corazón. Son equipos que van implantados en el cuerpo y que si tú tienes una batería eterna, tendrías la tranquilidad de que durante toda tu vida, ese equipo, estaría protegiéndote sin tener que preocuparte de si una batería se ha agotado. Ese es un ejemplo, otro podría ser un marcapasos, o podría ser tecnología en un medio rural o en tiempos de guerra, que no están conectados a un equipo fijo, que no tienen una batería" insisten desde Fenin para asegurar después: "Esas baterías obrarían milagros".

José Luis Blanco,Presidente de la Asociación Española de Audiología, apuesta porque una tecnología de este tipo lo que aporta al mundo sanitario es "más libertad". Vaticina que sería una mejora en la "independencia de no tener siempre un cargador a mano, sobre todo, cuando se sale de viaje. En los audífonos tendría esa ventaja que, probablemente, sea mucho más interesante en otro tipo de prótesis como los implantes cocleares, que consumen mucha más energía y las baterías recargables todavía tienen problemas. Un tipo de batería como esta sería realmente un avance por la independencia que va a proporcionar a los usuarios".

Actualmente, las baterías de los audífonos "tiene una duración de 20 a 24 horas de uso normal y lo lógico es utilizarla durante el día y recargarla por la noche". En el caso de los implantes cocleares, "las baterías no llegan a una semana. Tienen que irlas cambiando con mucha más periodicidad y eso también aumenta los costes de uso. Se empezarán a implantar también baterías recargables, pero hoy la mayoría de los implantes están utilizando pilas desechables", explica Blanco.

En la audiología no se está utilizando el carbono-14, el doctor Blanco cree que hay que "buscar materiales biocompatibles de larga duración y, entonces, será una solución realmente eficaz".

La primera prueba ha sido exitosa, habrá que ver cómo evoluciona el camino aunque de entrada el elevado coste parece plantearse como la gran dificultad. Ante esto, Sisternas reconoce que "habría que saber cuán costoso serán este tipo de baterías y la repercusión en el costo total" pero recuerda que traerían "muchas ventajas" tanto para pacientes como para profesionales. En este aspecto, Blanco cree que los costos van a depender de dos cosas: "en primer lugar de la cantidad de esa materia que tenga que llevar la nueva batería, y luego otra cosa también importante: en qué cantidad se fabrica, porque cuanto más limitada sea la fabricación el precio es más alto".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com