¿Azul y negro o dorado y blanco? ¿De qué color ves este vestido?

Los colores de un vestido se han convertido en el debate de este viernes en redacciones, oficinas, casas y en las redes sociales.

¿Blanco y dorado o azul y negro? La usuaria de Tumblr Swiked publicó en su cuenta una foto del vestido preguntando a sus seguidores de qué color lo veían. Rápidamente, la controversia estaba servida.

"Guys please help me - is this dress white and gold, or blue and black? Me and my friends can’t agree and we are freaking the fuck out", decía en la red social.

Pronto, la red ya se había divido en dos equipos #whiteandgold y #blackandblue y #TheDress es aún este viernes al mediodía TT en España.

El post de Tumblr fue recogido en un primer momento por Buzzfeed, que tuvo incluso que pedir moderación porque la web estuvo a punto a caerse debido al enorme tráfico que tuvo durante horas.

Volviendo al vestido, la respuesta del color del vestido no está tan clara. Una encuesta en Buzzfed muestra que un 72% de quienes votaron está a favor del blanco y el dorado, mientras que un escaso 28% se decanta por el azul y el negro.

Pero, ¿de qué color es el vestido en realidad? La diferencia radica en nuestro cerebro y cómo éste contextualiza la información. Ello depende de la iluminación de la habitación en la que te encuentres al ver la foto, del contraste y brillo del ordenador. También si venimos de la calle en un día claro, o de una habitación oscura.

En la página Vice han preguntado a Neetzan Zimmerman, uno de los máximos expertos de contenido viral y asegura que no recuerda ningún meme que haya crecido tan deprisa y explica que tiene "todas las cualidades de un éxito viral: es tonto, divide, es visual y eminentemente compartible".

¿Por qué nos engaña el cerebro?

Para percibir los colores nuestro cerebro necesita tener un contexto de imagen. A partir de este contexto elabora una respuesta sobre el color. El científico Jay Neitz comenzó viendo el vestido blanco y dorado, pero admitía que "probablemente era azul".“Llegué a imprimir la imagen. Después corté una pequeña pieza de papel y la analicé, y completamente fuera de contexto descubrí que está a medio camino, no es un color azul oscuro. Mi cerebro atribuye el azul a la iluminación. Otra gente lo atribuye al vestido", apuntó Neitz.

La cuestión es que cuando el contexto varía también lo hace la percepción visual.“Mucha gente verá el azul sobre el fondo blanco como azul,“, dice Conway, “pero sobre el fondo negro mucha gente lo vería como blanco". Este científico hace una apreciación: "es probable que la gente más nocturna vea el vestido azul y negro".