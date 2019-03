'Atooma', elegida la mejor aplicación del año

La aplicación móvil Atooma, que permite automatizar el smartphone para que realice tareas de forma muy personalizada, ha sido galardonada como 'Best App of the Year' en los Mobile Premier Awards 2013. Asimismo, el juego Grabbity ha logrado el AppCircus Audience Award, que concede el público, y la app Denare ha conseguido el AppCircus Ringmasters Award, el premio que otorgan los organizadores.

El premio del público se lo ha llevado la colombiana Grabbity, un juego para iOS que ha logrado 450.000 descargas en la AppStore. Su creador, Julián Castillo, quería desarrollar “un videojuego que innovara en la forma en que se controlase”. Grabbity es una especie de puzzle que se vale del acelerómetro del teléfono para “girar el mundo”.

Los Mobile Premier Awards, organizados por la startup española dotopen con el apoyo de Intel, Estrella Damm, BlueVia, Mozilla y Facebook, reúnen cada año, coincidiendo con el Mobile World Congress (MWC), a los principales representantes de la industria móvil y de las aplicaciones, un sector que está liderando el crecimiento tecnológico a nivel global.