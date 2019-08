Desde que hace un par de años Whatsapp introdujese la opción de eliminar los mensajes enviados, esta función se ha convertido en una bendición para muchos usuarios que se arrepentían de lo que acaban escribir. Pero a la vez supone un varapalo para el remitente, que su curiosidad se ve acrecentada cuando en la pantalla de su móvil aparece el 'Este mensaje fue eliminado'. Ahora, una aplicación permite a los usuarios conseguir este objetivo: leer aquellos mensajes que nuestros contactos han borrado y que nosotros no hemos podido leer.

Warm es una APP que te permite leer los mensajes borrados de cualquier aplicación tanto de Whatsapp como Telegram o Facebook Messenger, sin embargo apunta más hacia la primera. También funciona para recuperar audios o imágenes.

Warm no hace que el mensaje vuelva a aparecer en la conversación, sino que funciona capturando las notificaciones que reciba nuestro móvil. Cuando un mensaje es eliminado sin que el lector lo haya podido abrir antes, la aplicación te avisa mediante una notificación si lo ha capturado. Por ello, la propia aplicación advierte que si un chat ha sido silenciado o estabas visualizando el mensaje antes de ser borrado, el usuario no recibirá la notificación y por tanto Warm no podrá guardarla. Para recuperar los contenidos multimedia, estos han tenido que ser descargados previamente, por lo que habría que tener las descargas automáticas activadas.

Pero ojo: aunque parezca la solución perfecta, los usuarios tendrán que enfrentarse a la exposición de su privacidad. Para recuperar los mensajes, la app tiene que tener permiso para leer todos tus mensajes, conversaciones y notificaciones. Por tanto, cada persona tendrá que hacer balance de que es más más importante: la curiosidad o poner en riesgo su privacidad.