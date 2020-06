Así es el atajo de Iphone que permite grabar una detención policial

La aplicación 'Atajos' permite a los usuarios de Iphone realizar determinadas funciones con las aplicaciones del teléfono móvil que hayan sido establecidas al pedírselo a Siri, el asistente virtual de Apple. Tras las protestas en contra de la brutalidad policial, principalmente contra personas de raza negra, que se han sucedido tras la muerte de George Floyd, se ha popularizado un atajo que permite grabar una detención policial con tan solo decir "Hey Siri, I'm getting pulled over" ("Oye Siri, me están deteniendo").

Al pronunciar esta frase, el móvil automáticamente detiene la música que se esté reproduciendo, baja el brillo de la pantalla del teléfono, activa el modo 'no molestar' para bloquear cualquier llamada entrante, abre la cámara frontal del teléfono y comienza a grabar todo lo que esté ocurriendo, todo gracias al atajo mencionado.

Esta función fue creada en 2018 por un usuario de la página web de marcadores sociales y agregador de noticias 'Reddit', llamado Robert Petersen. Inicialmente, este atajo fue llamado 'Policia' pero, tras una actualización en la que se han corregido varios se llama 'Me están deteniendo': “Solo quería una manera de que cualquiera tuviera pruebas de su versión de los hechos en el improbable caso de que algo inesperado ocurriera durante una interacción con la policía”, ha asegurado en unas declaraciones recogidas por la cadena de televisión estadounidense CNN.

Además, una vez finalizada la grabación, se enviará una copia de la grabación de vídeo a uno de sus contactos, previamente seleccionado. También permite enviar su ubicación o lanzar una copia del vídeo a su almacenamiento en iCloud o Dropbox.