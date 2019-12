Una App describe escenas para que millones de ciegos conozcan su entorno

Millones de personas ciegas o con discapacidad visual grave pueden desde este martes descargar las nuevas versiones en español, alemán, francés, japonés y holandés de Seeing AI, la app de Microsoft que describe en voz alta escenas y fotos.

Su lanzamiento coincide con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, cuyas vidas pretende hacer "un poco más fáciles". Así lo declaró a Servimedia Saqib Shaikh, el ingeniero de Microsoft jefe del proyecto de esta app, cuya versión en inglés fue lanzada en 2017. Shaikh es también ciego y empezó en esto "como un hobby". "Mi objetivo fue utilizar la inteligencia artificial para ayudar a las personas con discapacidad visual".

Seeing AI dispone de distintos canales o modos que permiten la lectura de textos breves y de etiquetas (mediante la cámara del teléfono); el reconocimiento de códigos de barras; el escaneado y posterior lectura de documentos de mayor longitud (también de aquellos escritos a mano); la identificación de colores; la determinación de monedas y billetes (dólares, euros, libras...); el reconocimiento facial; el calibrado de la luminosidad mediante pitidos, y la descripción de escenas, ya sean entornos naturales, fotografías tomadas con el teléfono o imágenes de otras APP como WhatsApp o Hotmail.

"Todo esto lo verbaliza en voz alta la AP", y "por eso es tan importante el lanzamiento de las versiones en otros idiomas", apunta Shaikh, que "era algo que los usuarios nos pedían desde el principio". Desde que Seeing AI salió al mercado, todos los usuarios han podido comunicar sus quejas y sugerencias de mejora al equipo de desarrolladores, "siempre con el propósito de mejorar la app y adaptarnos mejor a las demandas".

Microsoft ha contado con la colaboración de ONCE y Fundación ONCE para el desarrollo de la versión en español de Seen AI. Cristian Sáinz, responsable de las unidades de puesto de trabajo digital y de accesibilidad de la ONCE, fue una de las personas implicadas en el proyecto desde el inicio. "Era algo que llevábamos demandando a Microsoft desde hace tiempo", señala Sáinz, así que "en cuanto nos lo propusieron, nos pusimos a ello".

"Nuestra participación consistió básicamente en la revisión del vocabulario.Hemos hecho muchas aportaciones para mejorar la claridad de los textos y las descripciones, a fin de adaptarlas al uso común del idioma". Estas sugerencias fueron enviadas a los desarrolladores de Microsoft, que "son los encargados finales de incluirlas en la nueva versión".

Sáinz utiliza la app desde que fue lanzada en 2017. Confiesa que le ha resultado "muy útil", aunque admite que "si no hablas inglés, hay muchas cosas que te puedes perder". Al principio, bastante gente se descargó esta app en España", recuerda, "pero luego hubo un parón". "Por eso, su lanzamiento en castellano nos permitirá llegar a nuevos nichos de mercado y a millones de nuevos usuarios". Ese es el objetivo de Microsoft y la ONCE, según destacó.