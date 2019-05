Susana Díaz: "Las encuestas, que las carga el diablo, son movilizadoras del voto de derechas"

La secretaria general del PSOE andaluz y expresidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado que "las encuestas son movilizadoras del voto de derechas". Considera además que "las carga el diablo".

En una entrevista en Onda Cero, Díaz ha afirmado que no llamaría a EH Bildu para pedirle su apoyo porque "no es un socio que me guste", y ha añadido que "lo ideal" sería que Ciudadanos apoyara al partido más votado para "darle estabilidad a España".

La respuesta de Díaz se ha producido después de que el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, dijera que el PSOE ha llamado reiteradamente a su formación en las últimas horas para recabar su voto y poder aprobar los seis decretos ley que se debatieron en el Congreso de los Diputados.

Díaz ha calificado de "salvajada" la acusación del líder del PP, Pablo Casado, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando le dijo que prefiere "las manos manchadas de sangre que las manos pintadas de blanco", en referencia al apoyo que considera que ha buscado de EH Bildu para aprobar los últimos decretos del Gobierno.

