Younousse recuerda su dura travesía en patera cuando era un niño: "Solo veía mar, pensé que iba a morir"

Así relata Younousse Diop la historia de su dura travesía. Subió a un cayuco con 12 años, cuando la crisis migratoria de 2006, una crisis que trajo hasta las costas canarias a más de 31.600 inmigrantes. Younousse viajó desde las costas de Senegal en una patera con otras 109 personas: "Aquello fue un infierno", nos cuenta Younousse.

Ahora ayuda a otros jóvenes que como él que ha llegado en patera. Younousse acude casi a diario al centro de inmigrantes de Las Raíces, en Tenerife. Allí habla con otros chicos, entre ellos dos primos suyos que acaban de llegar hace apenas un mes a la isla de El Hierro.

Younousse conoce la historia de Mamur, vino de Guinea Conakry, lleva nueve días en este centro para migrantes. Está esperando para irse a la Península, esa es su prioridad. Salió de Senegal para ayudar a su familia, tiene siete hermanos. "No quería ver a mi madre trabajando con ese sacrificio. Me duele verla así", cuenta Mamur. Y Younousse se emociona al escucharlo, porque se acuerda de su familia.

Younousse le lleva a sus primos una mochila con ropa. Se ve reflejado en ellos: "Con 12 años mi padre me dijo que iba de vacaciones al subirme al cayuco, pero nunca supe a dónde iba. Me quedé en shock, sólo pensaba, 'voy a morir voy a morir'". Younousse prosigue: "Salí desde una de las rutas más peligrosas del mundo. Es un infierno, es duro.., estuve al borde la muerte".

El joven le cuenta su historia al resto de compañeros: "Era un niño. Sólo veía mar. Dormías mojado, te despertabas mojado, comías mojado... con olas de más de tres metros y solo pensaba que me iba a morirme, es algo terrible. No se lo deseo a nadie, no quiero que mis hijos vivan eso. Por ese motivo queremos cambiar las condiciones de mi país, los jóvenes no tienen oportunidades. Hay que trabajar allí para que Senegal pueda avanzar y nuestra opción sea montemos en una patera".

El joven senegalés se dirige al resto de compatriotas: "Debemos luchar por nuestra riqueza, espero que las nuevas generaciones den un golpe sobre la mesa para poder avanzar". Younousse nos cuenta que viene a este centro para hablar con ellos porque sabe lo mal que lo han pasado en la dura travesía.

"Les transmito tranquilidad, ellos quieren tener la cosas rápido. Les cuento mi historia, que hay que ir poco a poco. Muchos de estos jóvenes han visto cómo otros se quedan por el camino, mueren en la travesía, hay que tirarlos por la borda, otros mueren al llegar a tierra. Y ese es muy duro contárselo a sus padres".

