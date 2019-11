Ya son seis los anunciantes que han decidido retirar su publicidad del programa Gran Hermano tras las críticas recibidas por el tratamiento a Carlota, la concursante que fue supuestamente violada en el concurso.

La joven denuncia además que el concurso la mantuvo secuestrada durante cuatro días en un hotel tras su salida del 'reality'. Esta es la declaración del acusado ante el juez:

Jueza: ¿Se taparon con las sábanas y qué fue lo que hicieron ahí?

José María: Nos estuvimos restregando. Ella conmigo y yo con ella.

Jueza: ¿Y usted considera que ella estaba en perfectas condiciones?

José María: Si

Según la denunciante ella no estaba bien y no accedió a tener sexo.

Carlota: El quería mantener relaciones y yo no. Yo me encontraba mal, me estaba agobiando, tenía muchísimo calor.

Jueza: ¿Recuerda que no quería mantener relaciones?, ¿eso lo recuerda con certeza?

Carlota: Lo recuerdo perfectamente, recuerdo encontrarme muy mal, recuerdo tumbarme y ya la cabeza estallarme. Lo último que recuerdo es quitarme un jersey del agobio.

La joven se vino abajo cuando vio a la mañana siguiente la grabación de lo ocurrido. Ante su reacción los responsables del concurso le ofrecieron salir. La jueza, que vio indicios de delito, ya ha finalizado la instrucción del caso.