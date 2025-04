Wynna Zady, abogada y experta en intervención con menores: "Yo no nací siendo delincuente"

Llegó a cometer hasta 25 delitos y ahora es abogada y experta en intervención con menores. Es la historia de Wynna Zady, una joven canaria que comenzó a delinquir cuando era tan solo una adolescente y que, tras haber acumulado varias condenas, inició un proceso de transformación personal a través del proyecto #UP2U, fundado por la magistrada Reyes Martel, que le cambió la vida. Su testimonio refleja el alcance de la justicia restaurativa cuando se opta por brindar una segunda oportunidad.

El debate sobre la edad penal mínima

Bajo el lema '¿Bajamos la edad penal o subimos la responsabilidad social?' tres magistradas especializadas en menores han abordado esta mañana en el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) el modelo de la justicia juvenil en España ante el aumento de delitos cometidos por menores.

Eva Saavedra, magistrada en el Juzgado de Menores Nº2 de Madrid afirma que "no tiene sentido bajar la edad penal si no trabajamos en la prevención". Explica que "la Administración de Justicia llega cuando el delito ya se ha cometido" y que es necesario analizar las circunstancias del menor al cometer el hecho delictivo y así buscar lo mejor para su reintegración. De hecho, añade, "el porcentaje de reinserción es muy alto, de un 80%".

El menor no nace delincuente

Actuar desde la prevención, dicen las magistradas, es imprescindible, porque ningún niño o niña nace siendo delincuente. Así lo afirma también Wynna y añade que "si se hubiera intervenido a tiempo no hubiera tenido que llegar a la medida judicial. No me consideré una menor mala, simplemente era una niña que desconocía cuál era el bien y cuál era el mal", concluye la letrada.

La titular del Juzgado de Menores número 1 de Madrid, Concepción Rodríguez, ha sido tajante en su intervención: "¿De verdad pensamos que incrementando las penas o la duras o bajando la edad va a rebajar la delincuencia? No". Además, explica que "no hay que sancionar más", ya que el menor no piensa en la sanción al delinquir, y razona que la solución debe pasar por la intervención educativa, haciendo hincapié en la prevención del delito.

Los centros de internamiento de menores

Reyes Martel, magistrada del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria afirma que los centros de menores "son la medida más dura" que se puede imponer ya que se priva a los menores. Residente en Las Palmas, apunta que ha llegado a escuchar a menores llorar por las noches. "Sé lo que sufren", cuenta Wynna, "hay habitaciones que realmente son celdas. Yo intenté quitarme la vida y he visto cómo otros niños hoy en día también intentan quitarse la vida". Por último, recalca que lo más importante es ayudar al menor y tratar de no estigmatizarlo. Ella misma declara: "si no hubiese pasado todo el proceso que he pasado, no me hubiera convertido en lo que soy hoy".

