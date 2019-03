'Winnie the Pooh', tras ser vetado de la Puerta del Sol por la visita del presidente chino: "Me pidieron que me desplazara de mi zona"

La Policía Nacional pidió este miércoles al hombre que se disfraza de 'Winnie the Pooh' en la Puerta del Sol que no lo hiciera en esta ocasión para no ofender al presidente chino, Xi Jinping, durante su visita oficial en Madrid.

El conocido personaje asegura que le pidieron que se desplazara a otra zona, aunque él desconocía las bromas entorno al presidente chino: "Le pido disculpas y le mando un saludo, todo mi respeto". Explica también que tanto él como el resto de personas que trabajan disfrazadas en la plaza de conocidos personajes lo hacen "por la voluntad" y muchos son "inmigrantes que buscan salir adelante".

"Me pidieron que me desplazara de mi zona y así lo hice", asegura durante una entrevista en Espejo Público.

El hombre que se disfraza de 'Winnie the Pooh' explica, además, que muchos turistas chinos se hacen fotos con él durante su paso por la céntrica plaza madrileña: "Son muy buena gente, muy amables".