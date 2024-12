Vivir con más de 400 Papás Noel por una buena causa: "No me gusta la Navidad, pero le he encontrado sentido"

La historia comenzó en 1975, cuando Fátima se casó y su marido le regaló su primer Papá Noel, "de peluche", explica sonriendo. En ese momento, Fátima lo encontró un poco fuera de lugar, ya que en su familia siempre había predominado el Belén tradicional y nunca se había celebrado la Navidad con la figura de Papá Noel. "Lo encontraba una americanada, así que al principio no lo ponía", recuerda. Sin embargo, tras la pérdida de su esposo, en 2001, algo cambió. A partir de ese momento, Fátima comenzó, "casi sin querer", a acumular figuras de Papá Noel. "Los traía de los viajes, de todos los tamaños, con o sin música, creo que empezaron a hacerme compañía", nos explica.

Una figura aislada pronto se convirtió en una colección que fue creciendo año tras año. Y en su hogar empezaron a aparecer figuras de todas las formas y materiales: desde peluches de Papá Noel, hasta figuras de cristal de Murano, pasando por los clásicos de plástico o incluso inflables. "Empezó como una tontería, pero, cuando me quise dar cuenta, ya tenía cientos de ellos", dice. Con el tiempo, su colección superó los 400 Papás Noel, y la casa de Fátima se convirtió en un museo.

¿Cómo empezó la colección?

Tras conocer de primera mano la situación de vulnerabilidad de muchas familias Fátima decidió darle un nuevo propósito a su colección. "Soy voluntaria de Cáritas de Santa Cruz, en Oleiros, la semana pasada por ejemplo dimos de comer a más de 90 familias, hay mucha necesidad, así que pensé en conceder un propósito a mi casa, porque muchas personas se interesan por ella". Fue entonces cuando se le ocurrió abrir las puertas de su hogar para que el público pudiera ver sus figuras a cambio de una donación a la organización que apoya a las familias más necesitadas de la zona.

Así nació la idea, hace tres años, de abrir su "museo" durante las fiestas navideñas y recaudar fondos y alimentos no perecederos para los más necesitados. La exposición no solo incluía la colección de figuras, sino que también servía como punto de recogida de donativos y alimentos, como leche, garbanzos o chocolate. Los visitantes pueden dejar una pequeña contribución a cambio de ver la exposición y disfrutar del ambiente navideño.

La respuesta de la comunidad fue tan positiva que este es el tercer año consecutivo que se organiza, "el año pasado recaudó más de 4.000 euros, además de una gran cantidad de alimentos", comenta Fátima, que no esperaba que su gesto tuviera tanto impacto. Su casa está abierta al público hasta el 5 de enero, todos los días y de 17:00 a 20:00 de la tarde.

A pesar del éxito de su iniciativa, Fátima no es una gran fanática de la Navidad. "A mí las fiestas navideñas me deprimen un poco. Es una celebración para niños, y cuando te falta gente, es difícil disfrutarla", admite. Sin embargo, ha logrado darle un nuevo sentido a la Navidad. "Mi hijo era pequeño cuando yo sí disfrutaba de la Navidad. Ahora, que no tengo nietos, la Navidad es diferente, pero si algo bueno sale de todo esto, ya me doy por satisfecha", concluye.

