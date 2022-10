Vive desde hace cinco meses en su coche en Bueu, Pontevedra

Se llama Francisco Soto Sandoval y es un vecino de Barcelona que, junto a su mujer y su hija, llegó en mayo a vivir a Bueu, localidad de la que su pareja es oriunda. Problemas personales, conyugales y familiares les llevaron a alejarse, por lo que él decidió entonces quedarse a vivir en el Peugeot 307 que le llevó hasta allí.

Su coche permanece inmovilizado con un cepo que colocó la Policía Local al descubrirle circulando sin seguro. Además, Francisco también fue multado con 800 euros por esa misma cuestión.

Desde hace meses que está por la zona, los vecinos y los comerciantes de la zona le ayudan a que su vida sea un poco más fácil dándole comida, pero no pueden hacer mucho más por él. Durante los meses de verano se sirvió de las duchas de las playas para asearse, pero ahora que ya es otoño, no es algo que resulte viable. Al parecer, desde el ayuntamiento de la localidad y desde las asociaciones benéficas de la zona insisten en ayudarle para que pueda tener una mejor calidad de vida pero, según apuntan, la actitud de Francisco no ayuda.

Francisco no quiere desplazarse a un albergue o a otro lugar de residencia para estar, asegura, cerca de su hija. Es por esto por lo que de momento ha decidido seguir viviendo en su coche que, además, ni siquiera es de su propiedad porque estaría inscrito a nombre de otra persona.

