El viral y emotivo mensaje de un piloto en su vuelo más especial: "Sin ellos a mi lado esto no habría sido posible"

"Voy a ser breve, pero quería aprovechar este vuelo para compartir una pequeña historia personal con ustedes. El vuelo de hoy es un vuelo muy especial para dos personas que van en este vuelo entre todos ustedes, pero aún lo es más para mi. Estas dos personas que van sentadas delante del avión son mis padres", así comienza el emotivo relato de un piloto que viaja por primera vez con sus padres en uno de sus vuelos que consigue emocionar las redes sociales en los últimos días.

Con un tono visiblemente emocionado, el piloto explica que "hoy es el primer día que vuelan conmigo como piloto y para mi no hay palabras para poder describir la satisfacción e ilusión que eso me hace sentir, dos personas que me han apoyado en absolutamente todo para poder llegar a conseguir mi sueño desde pequeño, un sueño que era poder hacer este trabajo, un sueño que era poder ser piloto".

Además, el piloto destaca que el camino hasta llegar a conseguir su sueño: "La verdad es que no ha sido un camino fácil, ha sido intenso, con muchas emociones por medio, sin duda ha merecido la pena y no lo cambiaría por nada de este mundo". Termina agradeciendo delante de todo el mundo ese camino recorrido: "solo quería aprovechar esta ocasión para agradecer públicamente delante de todos ustedes. Estoy seguro de que sin ellos a mi lado esto no habría sido posible. Les deseo un muy buen vuelo y les agradezco la confianza para viajar con nosotros".

Este se ha convertido ya en el vuelo más emotivo y viral que han visto las redes sociales, donde el video se ha convertido en viral. En Instagram ya acumula más de 200.000 'me gusta'.