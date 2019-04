¿Deberían endurecerse las condenas por violencia de género a los maltratadores?

Un equipo de Antena 3 ha mostrado imágenes del último caso de agresión a una mujer a los diputados que trabajan por un pacto de Estado en materia de violencia de género.

Aseguran que la mayoría de las agresiones terminan sin penas de cárcel para los maltratadores porque no tienen antecedentes. Entonces, ¿habría que aumentar las condenas? Los diputados dicen que no creen que se agreda o no en virtud de la pena que van a tener, y por tanto lo que hay que evitar es "que un hombre se sienta con la potestad de ejercer violencia".

¿Por dónde comenzar a cambiar? Por los más jóvenes, y por romper el silencio: el año pasado 44 mujeres murieron, de las que solo 16 habían denunciado a sus asesinos.