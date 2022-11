A Vila, el pueblo ourensano en el que se ha hecho realidad el anuncio de la Lotería de Navidad

En el corazón del parque del Xurés, se encuentra A Vila. En esta pequeña aldea de Lobios, en Ourense, sólo viven 13 familias durante todo el año. Todas ellas recibieron hace unos días un sobre anónimo en su buzón. Fuera, el nombre de los residentes en el domicilio. Dentro, un décimo de Lotería de Navidad.

Un gesto muy generoso que ha dejado a todo el pueblo en jaque. "Se mezclan la ilusión y la incógnita. Nos gustaría saber quién ha sido", dice Celso. Y algún sospechoso hay… "Yo no he sido", comenta entre risas Zacarías: "No es nadie de nosotros, pensamos que puede ser alguien que viene de vez en cuando, en verano y Navidad".

Manolo afina un poco más: "Creo que fue Eladio".

Milagro de Navidad en forma de décimo

Todos buscan a este donante anónimo que les ha llenado de brillo los ojos y les ha dibujado unas sonrisas muy amplias en la cara. "Queremos darle las gracias porque este es un detalle muy bonito de alguien con gran corazón", asegura Antonio.

Otros, como Nieves o Zacarías van más allá: "L bañaría en champán", dice ella. "Yo me lo comería vivo", reconoce él.

Agradecimientos por delante,*ahora lo que desean estos vecinos, entre los que se encuentra Rosa, una mujer de 90 años que nunca había tenido un décimo de lotería, es "que toque". Y aunque, asegura Zacarías, que a él ya le ha tocado, porque sólo por haber recibido este regalo ya se siente afortunado, para muchos sería el broche perfecto para esta historia que se parece tanto a un cuento o al propio anuncio de la Lotería de Navidad.

Ahora, con nervios, intriga y mucha ilusión, las 13 familias de A Vila sueñan con escuchar a los niños de San Ildefonso cantar el 02854 el próximo 22 de diciembre.