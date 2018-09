Vigilar que la vivienda no tenga marcas, una de las recomendaciones de la Policía para evitar robos este verano

La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos que grupos organizados itinerantes aprovechan estos días en los que las viviendas están vacías para desvalijarlas. Uno de sus 'modus operandis', antes de perpetrar el robo, es señalar la vivienda con un objeto, tipo pestaña, introducida entre la puerta y el marco de la misma.

Entre los consejos de la Policía, comprobar que puertas y ventanas están bien cerradas, tanto exteriores como de patios interiores; no bajar totalmente las persianas para no exteriorizar su ausencia; no dejar dinero ni objetos de valor en el domicilio; no divulgar su ausencia ni en la redes sociales; e intentar que alguien de confianza recoja el correo del buzón.

En caso de encontrar la puerta del domicilio forzado o abierta, se recomienda no entrar al interior de la vivienda para no alterar posibles huellas y avisar inmediatamente a la policía '091' para que le presten ayuda de inmediato.

Igualmente, se aconseja instalar algún temporizador que le encienda las luces del domicilio de manera intermitente; hacer una relación detallada cámaras, vídeos y otros aparatos electrónicos, con sus números de serie, modelo y marca para facilitar su identificación así como fotografía de las joyas y sus inscripciones; y no abrir la puerta a ningún desconocido cuando suene el portero automático.

Para aquellas personas que se quedan en sus domicilios, sabiendo que muchos de sus vecinos están disfrutando del periodo vacacional, presten especial atención si observan extraños en las inmediaciones del edificio, portal o rellano de escalera.