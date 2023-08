Vídeo: el momento en el que una manga marina irrumpe en el club náutico de Cambrils

Impactantes imágenes. Una manga marina ha entrado con gran fuerza y de manera inesperada en el club náutico de Cambrils dejando grandes destrozos.

La manga marina impactó con muchísima fuerza hasta que llegó al club náutico de Cambrils a una velocidad, que calculan, de unos 150 kilómetros por hora. Entre los destrozos que ha causado, en las imágenes que acompañan esta noticia es posible apreciar una embarcación de unas tres toneladas totalmente volcada sobre otra.

El suceso ocurrió durante la madrugada del domingo. Una dotación de bomberos se desplazó hasta el lugar y balizó la zona. La persona que dio la voz de alarma llamando al 112 manifestaba que se produjo un fuerte vendaval que se había llevado el techo del bar y tiró barcas al suelo, según señala 'salouinfo'.

No es solo la embarcación que se aprecia en las imágenes la afectada, sino que otras que se ubicaban en la región del varadero también cayeron al suelo. Además, un trozo de techo de la escuela cayó al suelo.

Ahora, el club náutico trabaja para solventar los daños a la mayor brevedad posible. No hay constancia de que la maga marina haya afectado otras zonas de Cambrils.

¿Qué es una manga marina?

Seguro que después de leer esta noticia, son muchos los que tienen curiosidad por saber más acerca de este fenómeno. Pues bien, una manga marina es una gran ráfaga de viento que se da sobre una superficie de agua, que puede ser mar o lago. Una especie de tornado que se desplaza por el agua. Tienen la capacidad de adentrarse en tierra y convertirse en tornados o viceversa.

Las trombas marinas pueden clasificarse en diferentes tipos, de la misma manera que los tornados. Según señala 'meteored', se les puede distinguir entre las no supercélulares y las supercelulares o mesociclónicas. El más común es el primer tipo y se suele asociar a tormentas convencionales como ocurre con los tornados no mesociclónicos (landspouts). Hay una diferencia importante respecto a los tornados terrestres, y es que la superficie del océano no presenta obstáculos.