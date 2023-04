El vídeo de una joven explicando la agresión sexual que sufrió en una guagua: "Me agarran la nalga"

Paula Guerra, una joven de Gran Canaria, ha denunciado una agresión sexual en el transporte público de la isla por parte de un hombre mayor que, según ha relatado, es de su mismo barrio y tiene actualmente una orden de alejamiento. "No sé ni como empezar este vídeo, me da muchísima vergüenza", empieza su relato.

Según su publicación en sus redes sociales, cuando subió a la guagua había unas 10 personas. "Era por la mañana y me puse en la parte de atrás para embarazadas donde vas parada pero detrás tuyo hay un asiento virado para ti. Yo iba de pie y noto que me agarran la nalga y me lo quitan despacio", explica.

En un primer momento pensó que podría tratarse de un accidente, pero poco después el hombre repitió la acción. Fue cuando Paula decidió actuar y reprocharle su gesto: "En mi cabeza no entraba que un señor de esa edad me estuviera tocando el culo. Le chillé, le dije ¿"que estás haciendo"?, eres un cerdo, no me vuelvas a tocar".

Asegura sentirse sorprendida porque ninguna de las personas presentes en el vehículo intervino para ayudarla: "Nadie fue capaz de ayudarme ni de defenderme".

La joven denunció lo sucedido a través de un vídeo en TikTok (@paulawarrr), publicado a finales de enero y que ahora se ha hecho viral. El hombre fue arrestado y se enfrentará a cargos por la presunta agresión sexual. Ella explica que después de lo ocurrido tuvo que recibir asistencia médica por la ansiedad que sentía y que todavía no se encontraba "bien del todo".