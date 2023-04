VÍDEO: Increíble detención de un presunto maltratador en un gimnasio de Marbella

Los clientes de un gimnasio en Marbella nunca imaginaron que iban a ser testigos de una detención de película. Varios efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional tuvieron que intervenir en el centro deportivo de esta localidad malagueña para detener a un presunto maltratador que estaba en busca y captura.

Los agentes tuvieron que emplearse a fondo para sacarle del lugar donde se encontraba el sospechoso entrenando. En el vídeo del momento se aprecia cómo los policías se abalanzan sobre él hasta reducirlo para sacarlo a la calle y meterlo en el furgón.

Todo ocurre en cuestión de pocos minutos, a plena luz del día y ante la sorpresa de todos los presentes.

Tenía una orden de búsqueda y captura

Ya fuera del gimnasio el detenido, que no opuso resistencia, aseguró que era inocente. "No he hecho nada. Dejad mi coche aquí aparcado, no pasa nada. Estoy ingresado en el hospital, no hago nada. Por favor no hacerme daño que no hago nada", se puede escuchar en la grabación.

Al parecer, el arrestado en Marbella tenía antecedentes penales y varias cuentas pendientes con la Justicia. Sobre él pesaban varios delitos a nivel internacional y una expareja lo había denunciado por presuntos malos tratos.

Detención de película

A principios de marzo la Costa del Sol fue testigo de otra detención de película. En esta ocasión la Policía Nacional detuvo a un fugitivo buscado por las autoridades polacas por presuntamente organizar y dirigir un grupo delictivo en su país de origen.

El grupo se dedicaba a cometer fraudes fiscales y penales por los que se le acusaba de delitos contra el orden público, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.