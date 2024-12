El vestido de Cristina Pedroche para Nochevieja: máxima expectación antes de desvelarse el secreto

¿Qué vestido llevará Cristina Pedroche para dar las campanadas? Es la pregunta del millón. La presentadora y colaboradora de televisión enseñará esta noche el vestido que lucirá esta Nochevieja. La expectación va creciendo año a año. Y ya se considera como uno de los secretos mejores guardados.

Fue ella misma quién aseguró que el spot publicado hace unos días anunciando que volvería a dar las campanadas junto a Alberto Chicoteen Antena 3 está cargado de pistas sobre cómo será su vestido. Además, como ya va siendo tradición, acudió al programa de 'El Hormiguero' para 'hablar' de su vestido.

Cristina Pedroche ha estado dando pistas durante los últimos días, pero no hay nada claro de qué llevará puesto para dar la entrada al Año Nuevo. Es más, asegura que ha cambiado de ubicación: subirá a la azotea y dejará de estar en uno de los balcones que hay en el edificio frente al reloj de la Puerta del Sol. ¿Será que el vestido es tan voluminoso que no cabe en el balcón? ¿Qué mensaje tendrá?

Será el noveno año consecutivo que Chicote y Pedroche presentan juntos las campanadas desde la Puerta del Sol. El pasado año estuvieron acompañados de 5.608.000 de telespectadores y lograron un 34,3% de cuota de pantalla.

Las pistas sobre el vestido que deja Cristina Pedroche

Pedroche afronta esta Nochevieja con una ilusión renovada: "creo que es el año más grande de todos y que cada uno lo entienda como quiera. Es en el que más Pedroche va a haber. Va a ser un año a lo grande", ha comentado la presentadora. "Es difícil superarse, pero veremos con qué nos sorprende", comenta una chica.

Además, confiesa que está relacionado con el agua, el vestido que lució en la Nochevieja de 2023. Pero no, no irá dentro de un cubito de hielo porque ella misma ha afirmado que no se derrite y que tampoco será Frozen. ¿El color? No será rojo, asegura. "Son como dos colores, no es rojo", decía en el Hormiguero.

De momento, tendremos que esperar al carrillón, para saber cómo es el vestido de Cristina Pedroche

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com