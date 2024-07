Un vertedero incontrolado en los montes de Lugo

La imagen llama la atención. Montañas de basura, muebles y electrodomésticos, ropa vieja, maderas, neumáticos y residuos. Es lo que nos encontramos al llegar a un vertedero incontrolado que se ubica en la zona de Coeses, en Lugo, paradójicamente donde anteriormente se ubicaba el punto limpio de la parroquia. "Antes solo pedíamos que lo limpiasen cada tres meses, pero es que llevan desde marzo sin hacer nada. Es tremendo", se queja Suso Xarria, un vecino de la zona.

Ese área, donde antes se podían depositar los enseres que ya no se precisaban, dejó de estar operativo pero se han seguido depositando allí todo tipo de desperdicios, para incomodidad de los que residen en la zona. "Esto lleva ya meses así, por no decir un año. Primero era un recinto cerrado, ahora ya no, y eso deja vía libre para tirar de todo", explica José Abuín, presidente de la Asociación de Vecinos de Coeses.

Quienes se quejan ya han demandado al Ayuntamiento de Lugo una solución a este problema pero, aseguran, por ahora no han obtenido respuesta. "Cero. Cero respuesta", dice Suso. "Es que no pusimos una queja, ni dos, son varias, pero nadie hace nada y aquí se sigue acumulando basura", insiste Abuín.

En la zona, insisten, se acumulan escombros de obras cercanas, "incluso camiones vienen aquí a descargar tierra", colchones, bidones de aceite y envases de plástico, cartón o vidrio. "El problema es que en 20 kilómetros a la redonda todos saben que esto es un vertedero y muchos descargan lo que no necesitan aquí, por no decirte que todos", añade Xarria. Además de un problema para la salud de los vecinos, inciden en que si no se limpia la zona puede suponer un riesgo para la expansión de los incendios forestales, teniendo en cuenta que las temperaturas empiezan ya a subir. "No hay por donde coger la mala gestión del Ayuntamiento, es un despropósito", se quejan en la zona.

Piden, por todo ello, que la Administración local tenga la misma sensibilidad que ha manifestado con la instalación de la planta de biometano prevista para ese lugar.

