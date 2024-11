Los vecinos de Paiporta, a la espera de poder sacar sus coches de garajes: "No quieren vehículos en las calles"

Las casas y los garajes se convirtieron en una trampa mortal para muchas de las víctimas de la DANA que arrasó Valencia. Muchos de ellos quedaron destrozados y 20 días después una mayoría de garajes se encuentran inaccesibles por el lodo. En Paiporta, el Ayuntamiento ha pedido a sus vecinos que no intervengan "por cuenta propia" en la apertura de sótanos y garajes y que esperen la llegada de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Sin embargo, muchos aseguran que la ayuda no llega y que necesitan una solución ante el miedo de daños en las estructuras de sus viviendas por el agua, sobre todo también porque no consiguen retirar sus vehículos desde el pasado 29 de octubre.

"En principio se pudieron sacar los coches, pero ahora deniegan el permiso para sacarlos. Las calles empiezan a estar limpias y no quieren vehículos en las calles. Los mantienen de momento en los garajes", indican.

Tienen miedo que el barro acumulado en las plantas de los garajes puedan afectar los cimientos de los edificios donde viven. Por ello, no cesan en los trabajos de limpieza.

"Llevamos muchos días intentando que nos ayuden a sacar el agua del cuarto sótano de este edificio y es imposible. No tenemos medios", lamentan los vecinos.

"No es nada fácil"

El Ayuntamiento de Paiporta ha pedido a los vecinos de la localidad que no actúen por su cuenta, pero los vecinos temen perder lo poco que les queda. Es el caso de Beatriz y Alejandro, que intentan reconstruir su vida tras las inundaciones por la DANA. "Ayer vino la UME y estuvo con una autobomba sacando agua, pero son muchos metros de altura y cuatro sótanos y está complicado por el lodo", explican.

Hasta la llegada de la UME, el trabajo lo han realizado ellos junto a sus vecinos. "Contratamos una empresa de bombeo al principio que sacó todo el agua hasta que llegó al lodo, que ese es el problema que ya no aspiraba y con ese problema seguimos todavía", explican.

"Estamos sacando todo a capazos y sacamos todo con esfuerzo físico. Se está sacando lodo, peces, animales muertos. Hay mucho riesgo de infecciones", aseguran. "El problema es que si no lo hacemos, quién lo hace", han añadido.

Además, temen que la estructura del edificio no aguante o tenga consecuencias. "La preocupación es la estructura del edificio. Eso está muy mojado y ha aguantado ya mucho peso. Es un edificio muy grande", subrayan sobre su situación.

Paiporta continúa con labores de limpieza

El Ayuntamiento publicó un mensaje en X, antes Twitter, donde indican que el lodo tiene que retirarse correctamente y, en el caso de las aguas acumuladas, ruegan que se permita a la inspección técnica el acceso a fosos de ascensor y sótanos. El mensaje va acompañado de un vídeo donde un efectivo de la UME explica que lo primero que hacen es buscar dónde desagua todo el sistema de alcantarillado, una cartografía tanto de la red de aguas fluviales como la de aguas fecales que le proporcionan del Puesto de Mando Avanzado (PMA).

219 víctimas mortales en Valencia

Valencia registra 219 víctimas mortales debido a la DANA, mientras la cifra de desaparecidos se mantiene en 13, según el último balance oficial del Centro de Integración de Datos (CID). De las 218 identificaciones de las personas fallecidas, 169 se han producido gracias al análisis de huellas dactilares y 45 por ADN, mientras que cuatro casos se corresponden con identificación hospitalaria en vida.

Por su parte, las oficinas 'ante mortem' habilitadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil en colaboración con los médicos forenses contabilizan 13 expedientes activos por denuncias de desaparición.

