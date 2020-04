Varios artistas animan a mujeres víctimas de violencia de género a denunciar durante el coronavirus

"Yo no soy de las que mueren, ya mi piel se hizo de hierro", así comienza el vídeo en el que han participado varios artistas a petición de la cantante India Martínez. Entre ellos, Luis Fonsi, Aitana, Rozalén Pablo Alborán, Vanesa Martín, David Bisbal o Pastora Soler, para animar a las mujeres a denunciar el maltrato durante el estado de alarma por coronavirus.

Desde el confinamiento de sus casas, estos artistas apoyan a las mujeres víctimas de violencia de género y les muestran el camino de salida. "El miedo es mi único testigo pero hoy me toca pelear", dice Vanesa Martín.

Que no

Se ponen en la piel de las mujeres maltratadas y les dan voz " que no, que no, que aún me queda voluntad".

Yo no soy de las que mueren / Ya mi piel se hizo de hierro /Perdoné lo imperdonable /Una vez tuve inocencia /Porque soy de carne y hueso.

Es una iniciativa de la cantante cordobesa India Martínez que colabora con la campaña ‘Mascarilla-19’. Implicó en su proyecto a artistas españoles y latinoamericanos, que grabaron desde sus respectivos confinamientos pequeños vídeos en los que recitan pasajes de 'Conmigo', un canto a la resistencia frente a la adversidad, versos sueltos de ese tema que ensamblados, conforma un emotivo spot.

No estás sola

India rescata estos versos de la canción, que habla de empoderamiento femenino y de hacer frente a situaciones adversas, para sumarse a la campaña del Gobierno de Canarias ‘Mascarilla-19’ contra la violencia de género, en la que animan a las mujeres a denunciar: "Si sufres violencia de género acude a una farmacia y pide Mascarilla-19, ellos te ayudarán" es el eslogan de la campaña.

India Martínez ha compartido en sus redes sociales el vídeo y el agradecimiento a todos los que la han ayudado en este proyecto.