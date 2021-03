Una mujer tira del pelo a un policía después de que le denunciaran por no llevar la mascarilla en Bilbao

La policía de Bilbao ha denunciado a una mujer por no llevar la mascarilla, ella afirmó que estaba embarazada y comenzó a tirarle del pelo a los gantes. La mujer ha sido detenida por desobediencia grave y atentado a un agente de la autoridad.

En el vídeo se muestra como una mujer del barrio de Basurto en Bilbao agrede a uno de los agentes municipales que la denunciaron por no llevar la mascarilla puesta, siendo obligatoria como medida de prevención frente al coronavirus.

Tanto la mujer que no llevaba la mascarilla, como la policía terminaron en el suelo, donde la denunciada tiró del pelo a la policía. El otro agente que iba con ella y varios testigos presenciaron este acto y finalmente consiguieron separarlas.

La mujer ha sido detenida por un delito de desobediencia grave y atentado la autoridad. La mujer informó de que estaba embarazada, por eso, fuentes de la policía aseguraron que no se entes internas aseguran que no se emplearon otros métodos más para reducirla, aunque esto no aparece reflejado en la actuación policial.

La detenida solicitó que que quería ser trasladada a un hospital para ser examinada. Una vez que la mujer recibió el alta, fue llevaba a la comisaría de Policía de Miribilla.