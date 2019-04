Mil sillas vacías simbolizan los más de 16.000 refugiados pendientes de ser acogidos por España

Leeka, Abbas, Kultuna, Yusef, Mato y Rosa son algunos de los nombres que identificaban cada una de las sillas, colocadas en la Universidad Complutense de Madrid, con las que diversas organizaciones sociales critican la "falta de voluntad política" para ayudar a estas personas que vienen huyendo de la guerra.



En el reparto europeo de las vidas de miles de personas que buscan una vida libre de conflictos, persecuciones y pobreza, España se comprometió a acoger a 17.337 refugiados antes de septiembre de 2017. Hasta ahora, sólo han llegado al país 1.304.



Precisamente, para exigir al Gobierno que actúe de forma inmediata para acoger a las personas ante una situación especialmente grave, varias organizaciones -entre ellas Oxfam y Save The Children- se han unido y han lanzado una campaña titulada "Venid YA".



La acción realizada la mañana del miércoles no solo consistía en la colocación de mil sillas para que la sociedad no se olvide de aquellas personas que están por llegar y aún no lo ha hecho. Además, los organizadores colocaron un contador en el que hacen recuento en tiempo real de las personas que ya han llegado a España.



Al mismo tiempo, se ve una cuenta atrás con los días que faltan para que el plazo de acogida se cumpla. Las organizaciones animan a poner este contador en páginas webs y redes sociales.



Además, se trata de que las personas lleguen de forma segura y se evite que se jueguen la vida cruzando el mar en embarcaciones precarias y que caigan en las redes de traficantes y mafias, en el marco de una tragedia que tiene el récord de desplazados después de la Segunda Guerra Mundial.