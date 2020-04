Una estudiante de Enfermería denuncia que está trabajando en la UCI contra el coronavirus sin experiencia ni supervisión

Una estudiante del último curso de enfermería denuncia que le han puesto a trabajar en la UCI sin experiencia ni preparación.

“Somos estudiantes y como tal deberíamos tener a nuestro lado a una persona que nos tutorice, que nos supervise. Pero estamos solos”, se queja en un vídeo remitido a Antena 3 Noticias.

Aún no ha terminado la carrera y ya está combatiendo activamente al Covid-19, pero no imaginaba que sería en la UCI: “Tengo conocimientos para tratar a un paciente crítico, pero evidentemente no son como los de una UCI”.

“¿Si pasa algo, de quién sería la responsabilidad? ¿Nuestra sin estar colegiados?”, se pregunta la estudiante con incredulidad ante la situación. Además, nos informa de que acaba de dar positivo en Covid-19.

La asociación de estudiantes de enfermería denuncia que eso está sucediendo en hospitales muy desbordados. Alicia Andújar, de la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería, explica que “el estudiantado no debe estar nunca en la primera línea de los hospitales”. María José García, del sindicato Satse, añade que “siempre deben estar tutelados y con un salario justo”.