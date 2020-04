Un policía de Zaragoza se arrodilla ante los balcones y deja flores por las víctimas del coronavirus

Como cada tarde, los vecinos de Zaragoza se disponían a salir al balcón para aplaudir a todas las personas que siguen luchando sontra el coronavirus. Sin embargo, un coche de la policía local se paró ante sus casas para dar un mensaje diferente.

"Después de todas estas semanas, hoy queremos recordar también a todos los que ya no pueden estar en los balcones. Hoy pedimos un minuto de silencio por los padres y abuelos que ya no están y que no han podido ser despedidos como merecían".

En ese momento, un agente salió del coche con un ramo de flores y se arrodilló en señal de homenaje. Los vecinos, que cumplieron lo que les pedían, guardaron el minuto de silencio por las víctimas del coronavirus y después aplaudieron con fuerza. Un día más, ese momento sirvió de aliento para seguir luchando.

No te pierdas el vídeo (minuto 1:05).