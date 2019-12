Inspirados por Greta Thunberg: Un niño alemán de 8 años escala a una farola en Madrid para luchar contra la crisis climática

Hoy Greta Thunberg tenía que dar una rueda de prensa en la Cumbre del Clima pero ha preferido no hablar y ceder el protagonismo a otros jóvenes activistas. Uno de ellos ha sido un niño de 8 años, se ha subido a un poste para mostrar un cartel en el recinto de IFEMA en Madrid. Quería llamar la atención de los políticos para que, esta vez sí, tomen decisiones. En el cartel se podía leer la famosa frase pronunciado entre lágrimas por Greta hace unos meses "How dare you?" ¿Cómo os atrevéis? dirigida a los mandatarios del mundo.

Pero no sólo Greta lucha contra el cambio climático. Vanesa, de Uganda, no va a clase desde hace meses para salvar la cuenca del Congo, la segunda región tropical del mundo en tamaño después de la Amazonia.

Con 8 años, la india Lisipriya, no dudó en ponerse una máscara para crear un kit de salvación frente a la contaminación y llamar la atención sobre un problema que causa muertes en su país. La música es el recurso de otro héroe, un niño estadounidense de padre mexicano que lleva dando discursos contra el cambio climático desde los 6 años.

Son las otras Gretas. Las que no van escoltadas ni rodeadas de seguridad, pero esperan que sus acciones dejen huella sobre la tierra.