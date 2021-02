Un incendio calcina la casa de un matrimonio de jubilados de Jerez que canceló el seguro a causa de la pandemia

Con el inicio de la pandemia del coronavirus, Antonio y Carmen, un matrimonio de jubilados de Jerez, decidieron cancelar el seguro de su casa por no poder pagarlo. Casi un año después, un incendio ha calcinado por completo el domicilio y sus vidas se salvaron de milagro. Ahora, piden ayuda económica para recuperar su hogar.

Familiares y amigos trabajan sin descanso para ayudar al matrimonio, ya que tanto Antonio como Carmen prefieren no volver todavía. "Psicológicamente están fatal", cuenta José Antonio Montoya, hijo de las víctimas.

Afortunadamente, Carmen estaba fuera de casa haciendo la compra cuando empezó el incendio. El mayor susto se lo llevó su marido. Cuando las llamas empezaron a expandirse, Antonio estaba en la terraza de la cocina y fue uno de los vecinos quien, trepando por el balcón, le rescató del incendio. "Como un ángel de la guarda", le describe su hijo.

Lo que no se salvó fue la casa del matrimonio, que ha quedado completamente calcinada tras el incendio. A esto, se les suma el problema de no tener seguro, ya que "al principio de la pandemia tuvieron que dejar de pagarlo porque no podían hacerse cargo".

Piden ayuda económica para recuperar su hogar

Además, de sus familiares y amigos, ayuntamientos, empresas y algunas fundaciones también colaboran en la recuperación de la casa del matrimonio, mientras que Antonio y Carmen piden apoyo económico para poder volver a su hogar. Por el momento, se desconocen las causas del incendio, aunque sospechan que pudo tratarse de un cortocircuito.