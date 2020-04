Un estudio señala que en España habría más de 1,2 millones de infectados y 34.000 muertos por coronavirus

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un estudio donde estima que el número de infectados en España por coronavirus es de 1,2 millones de personas, una cifra que supondría que el 2,6% de los ciudadanos en España serían positivos al virus. Además en el informe eleva el número de fallecidos a 34.393, hasta el domingo 26 de abril, día en el que el Gobierno anunció que el número de muertos era de 23.190.

El estudio explica la franja de casos según la franja de edad donde 140.341 menores de diez años tendrían el coronavirus, y que los mayores infectados entre los 80 y 89 años serían de algo más de 228.500 casos, mientras que los casos de más de 90 años sería de algo más de 100.000 contagios.

Los investigadores del estudio señalan que la serie solo refleja los diagnósticos positivos dejando fuera "una parte de los infectados, incluyendo a los asistomáticos y los que han tenido síntomas leves pero que no han acudido al hospital".

No obstante, consideran que no se va a poder ver la incidencia real hasta que no se conozcan los resultados de seroprevalencia que comenzó este lunes en todas las comunidades autónomas y que tendrá una duración de unas seis semanas.

Sobre la probabilidad de muerte por el coronavirus el estudio señala que estiman que en España estaría en torno al 3,1% y el 7,8, dependiendo de la edad del paciente.