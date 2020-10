La hostelería está en el punto de mira de muchos gobiernos para tratar de frenar la segunda ola del coronavirus y, pese a que desde bares y restaurantes critican que estén señalados, parece que los estudios encuentran una relación entre el incremento en el gasto en bares y restaurantes y la subida en los contagios de COVID-19.

En concreto, un estudio realizado por JP Morgan ha concluido que un aumento en el gasto en restaurantes parece predecir un aumento en los casos de coronavirus semanas después.

En esta investigación se han comparado el gasto de 30 millones de titulares de tarjetas de crédito y débito, y los datos de casos de coronavirus facilitados por la Universidad Johns Hopkins.

Pero no es el único estudio que ha encontrado una relación entre el gasto en restaurantes y bares y el el incremento de casos de coronavirus. Una investigación del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de Estados Unidos asegura que comer en un restaurante dispara el riesgo de contagiarse del nuevo coronavirus Covid-19, por lo que recomienda pedir comida a domicilio.

Aquí, en España, la Universidad Politécnica de Cataluña calcula que en las terrazas únicamente el 2% de los clientes lleva mascarilla, lo que también supone un riesgo de contagio.