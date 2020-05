Un bañista de Ibiza intenta ahogar a un policía por decirle que estaba prohibido estar en playa por el coronavirus

Un bañista de Ibiza se ha abalanzado sobre un policía y ha intentado ahogarle después de que el agente le llamara la atención, ya que no podían estar a esas horas en la playa debido al estado de alarma por coronavirus. El agresor se encontraba en la orilla junto a dos mujeres en un horario no permitido.

"A mí no me toques", ha gritado el hombre que finalmente ha sido detenido por la policía local de Ibiza. El agente había recriminado a la pareja que no podían estar allí, por el estado de alarma.

Muchas playas españolas han reabierto el acceso a sus playas para permitir a sus vecinos pasear y hacer deporte sobre la arena, pero sigue estando prohibido darse un baño o nadar en sus aguas.