Un acertante de Las Palmas gana 190 millones, el mayor premio de Euromillones repartido en España

En el sorteo de EuroMillones del pasado viernes una persona ha ganado 190 millones de euros, el mayor premio repartido en España en la historia de este sorteo. Además, en España existen dos acertantes de segunda categoría, en Palencia y en Fuenlabrada (Madrid), cada uno de los cuales ha ganado 1.291.056,09 euros.

Esther Gloria Almeida Sánchez, la dueña de la Administración de Lotería número 54 de Las Palmas de Gran Canaria, ha dicho que aún desconoce quién es la persona que ha validado el boleto que ha ganado 190.000.000 euros.

Almeida Sánchez, ostensiblemente feliz y nerviosa por sonreír la fortuna a su establecimiento, ha dicho que el agraciado puede ser un vecino de la isla o, incluso, alguno de los miles turistas que visitan la isla y que se acercan a realizar compras al Centro Comercial El Mirador, donde está ubicado su puesto. "No esperaba vender este gran premio porque ha sido mucho dinero, pero anoche me llamaron la Delegación de Canarias para decirme que habíamos dado los 190 millones de euros. Me quedé sentada y quietita hasta que pude ir asumiendo lo que me decían y, luego, me pasé toda la noche en vela", ha señalado la lotera.

La vendedora ha apuntado que el boleto fue adquirido de máquina entre el pasado miércoles y viernes.