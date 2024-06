Última hora de Jay Slater, el joven británico desaparecido en Tenerife: perros rastreadores se suman a la búsqueda

Una unidad especializada de la Guardia Civil de agentes caninos, desplazada desde Madrid, se ha unido a la búsqueda de Jay Slater, el turista británico desaparecido en Tenerife hace nueve días. Estos agentes están especializados en la búsqueda de personas en grandes extensiones de tierra, con el apoyo de perros adiestrados para esas grandes superficies.

El dispositivo de búsqueda arranca a primera hora de la jornada y finaliza al atardecer, cuando la falta de luz solar dificulta unas labores de rastreo que se han ampliado desde el barranco de Masca hasta otras zonas aledañas.

9 días sin noticias de Jay

Jay Slater viajó a Tenerife en compañía de sus amigos Lucy y Brad para pasar las vacaciones y acudir a un festival de música (New Rave Generation) en el sur de la isla. Según declaró Lucy Law, en la madrugada del domingo al lunes conoció a otros dos hombres y se marchó con ellos a una vivienda situada en el Parque Rural de Teno.

Por razones que aún se desconocen, el joven abandonó la casa y, posteriormente, su amiga recibiría una llamada del propio Slater, en la que señalaba que tenía sólo un 1% de batería en su móvil, que tenía sed y que se encontraba desorientado, siendo ésa la última noticia que se ha tenido de su paradero. El rastreo de su teléfono móvil antes de apagarse lo situaba en la zona de Masca, donde se han centrado las labores de búsqueda desde la denuncia de su desaparición.

Los padres del joven, de 19 años se han desplazado a Tenerife para seguir muy de cerca los trabajos para localizar su paradero. Su madre, Debbie Duncan, desesperada, ha criticado a los teóricos de la conspiración (una página de GoFundMe creada por Lucy superó su objetivo de 30.000 libras en pocos días, pero algunos han cuestionado para qué se utilizará el dinero) y ha suplicado en medios británicos que "realmente espero no tener que llevar a mi hijo a casa en una bolsa para cadáveres".

Por su parte, el progenitor lamentó al Manchester Evening News que "al principio parecía que era un chico que se había perdido caminando o que podría haber caído. Pero no tiene sentido. Nadie se apartaría de ese camino. ¿Por qué habría ido cuesta arriba? Es peligroso; es una montaña enorme. No es solo una colina. Solo me di cuenta cuando subí yo mismo. La gente que sale a una fiesta no viene aquí".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido ha emitido un comunicado de apoyo a la familia del joven, trabajando actualmente en coordinación con las autoridades de la isla para tratar de dar con Jay Slater nueve días después de su desaparición.

