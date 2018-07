Los turistas, sorprendidos por las procesiones: "Algunos preguntan por qué hay tantas viudas"

La Semana Santa española no sólo atraen la atención de las personas que residen en España. También atraen a turistas, a muchos turistas, que se muestran muy sorprendidos por las tradiciones que tenemos a la hora de celebrar estos días. Poco a poco van cogiendo la idea de las procesiones y de su significado, pero a pesar de que las televisiones e Internet les han ayudado, aún les cuesta eso de los nombres y sobre todo lo relacionado con el vestuario.



Y es que los recién llegados, aparte de hablar poco español, se encuentran con términos como 'costalero', 'mantilla' y demás. Y también con gente que para ellos 'viste raro', como afirma una guía: "Un grupo me preguntó por qué hay tantas viudas en las procesiones".



No son muchos eso sí los guías que se atreven con ellos en las procesiones. Por las mañanas el asunto es fácil, pero por la tarde ellos mismos admiten que cuando van en grupo hay problemas: "Se te pierden, se te pierden todos".



Eso sí, en cuanto pasan las horas ya no necesitan ni guías ni diccionarios. Ya ponen ellos su acento particular a la Semana Santa española.