Tres mujeres que han roto el techo de cristal en España

Nos reunimos con tres mujeres, tres directivas de grandes empresas, para que nos cuenten cómo ha sido el camino hasta llegar al lugar que ahora ocupan. Ellas son ejemplo de liderazgo y de que el trabajo, el esfuerzo y la perseverancia son factores clave para conseguir el éxito profesional.

Cuando ellas eran pequeñas nunca soñaron con ser lo que son ahora. Tenían claro que querían trabajar pero nunca pensaron en ser directivas. Ahora han llegado a ser jefas, las personas que toman la última decisión en sus departamentos y en sus empresas.

Paloma Muñoz-Calero es responsable de Operaciones Terminales Portuarias y Almacenes en LafargeHolcim España, una cementera. Lleva más de 16 años vinculada a la compañía. Durante esos años ha ido encadenando "promociones y veo mi futuro todavía con potencial de crecimiento con lo cual para mí el techo de cristal no existe", comenta.

Fina Lladós es directora de Amgen Iberia, una farmacéutica, anima a todas las mujeres a "reforzar las palabras que a veces no se escuchan". Eso, dice "es lo que he intentado hacer para mí misma y cuando he visto a compañeras que les pasaba algo así".

Natalia López es directora de RRHH del Grupo Lactalis en España. Ella nos habla del momento en el que decidió ser madre, de eso hace 20 años. En ese momento, asegura, "no sabía la que se me venía encima y si yo iba a poder manejar conciliar mi vida personal con mi vida profesional".

Ellas son los ojos y la voz de muchas mujeres en nuestro país. Las tres han conseguido llegar a puestos relevantes al que no todas las mujeres tienen acceso.