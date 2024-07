Tres jóvenes atropellan a dos menores y se dan a la fuga en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha publicado en su cuenta de X un vídeo de tres varones que se encuentran implicados en el atropello de dos menores en un paso de peatones del paseo de San José, en la capital grancanaria, y que se dieron a la fuga.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de julio sobre las 18:00 horas. Tres jóvenes, a los que es difícil reconocer por tener el rostro tapado, viajaban a bordo de dos motocicletas tipo cross (uno de ellos viajaba como acompañante y sin casco). Juntos, recorrieron la zona del paseo y las zonas de alrededor, circulando de manera temeraria, a gran velocidad, y haciendo caballitos por la carretera.

Fueron varias las vueltas que dieron sin tener en cuento su propia seguridad o la de otros conductores o peatones, hasta que ocurrió la tragedia, a la altura del número 122 de la calle anteriormente citada. A esa altura, se encontraban cruzando dos adolescentes, de 15 años, a los que no pudieron evitar, ya que no les dio tiempo a frenar ni a verlos desde la distancia. Ambas víctimas resultaron heridas, una con policontusiones y el otro con una brecha en la cabeza, además de las magulladoras que les produjo el roce contra el suelo.

Las personas responsables del accidente se enfrentan a delitos de omisión de socorro y de lesiones; la valoración de estas se hará cuando los menores se recuperen y se pueda determinar tanto la gravedad como las posibles secuelas.

La Policía Local pide ahora colaboración ciudadana para proceder a su identificación y detención. Cualquier persona que tenga alguna pista sobre los conductores o las motos puede ponerse en contacto con el 092, con la Unidad de Atestados, en el 928446405, o al 1-1-2 Canarias.

Cómo actuar ante un atropello en el que se dan a la fuga

El error más habitual de una víctima de atropello es abandonar el lugar de los hechos sin avisar a la Policía o la Guardia Civil o no coger datos de los testigos que han visto lo ocurrido. En ese caso, no puede haber indemnización alguna porque es como si el accidente no se hubiese dado.

El primer paso correcto es dar aviso a los agentes para que recojan la versión de los hechos, en la que será de suma importancia aportar todos los datos posibles sobre el vehículo, ya que si los agentes consiguen localizar al responsable fugado, entonces tendrás que reclamar directamente a su aseguradora. También es de vital importancia requerir la asistencia de los servicios de emergencia para que hagan una primera asistencia en el lugar del atropello, y si las lesiones no son de gravedad, es fundamental acudir por propia cuenta al hospital más cercano, y siempre antes de que pasen 72 horas desde el atropello, para elaborar un informe que será útil de cara a la denuncia.

Si el conductor del vehículo no fuese localizado nunca, el Consorcio de Compensación de Seguros se hará cargo del caso, y es que se trata de una entidad de carácter público que funciona como un fondo de garantía y cubre todos los siniestros que no están cubiertos por las aseguradoras, como los ocurridos con vehículos fugados, los causados por vehículos robados o que circulan sin seguro.

