Los trabajadores sociales entregan más de 100.000 firmas en el Ministerio de Interior exigiendo más seguridad

Victoria Salinas es una joven trabajadora social de 32 años que conoce bien la situación en los centros de menores tutelados que están cumpliendo alguna medida judicial. Por eso afirma que el asesinato de Belén, la trabajadora social a la que mataron tres menores de nacionalidad española mientras ejercía su trabajo en un piso tutelado, no ha sorprendido.

Pide que se tomen las medidas que sean necesarias para que no vuelva a producirse una tragedia. Y para ello, ha presentado más de 110.000 personas recogidas a través de la plataforma 'Change.org'. La petición incluye algunas de las experiencias personales que ya han vivido estos profesionales. Antes de entregar las firmas recibidas, esta educadora social ha lamentado que, en los siete días que ha estado activa la campaña, "han seguido ocurriendo incidentes graves en los centros de menores y agresiones".

Victoria Salinas dejó su trabajo en un centro de menores tras temer por su vida en varias ocasiones e incluso sufrir un motín. Ahora advierte de que estos profesionales se enfrentan a diario a situaciones de riesgo sin tener suficiente seguridad.

Este es el texto íntegro de la petición que hacen hoy los trabajadores sociales en el Congreso:

"Estoy horrorizada y llena de rabia. Ayer (sic) asesinaron a una de nuestras compañeras, una educadora social de 35 años, mientras trabajaba en un piso tutelado de menores. Y lo peor es que a ninguno nos ha sorprendido. Llevamos años advirtiendo de que esto podía pasar. Nos enfrentamos a diario a situaciones de riesgo y no tenemos suficiente seguridad: ni cámaras, ni protocolos claros, ni personal mínimo…

Yo misma he vivido agresiones y las he visto sufrir a otros compañeros. He pasado muchísimo miedo y he tenido miedo de morir. Igual que María Belén, que denunció a uno de los menores por amenazas y había manifestado su preocupación por su seguridad personal. Por favor, la muerte de María Belén no puede quedar en el olvido. ¿Cuántos más tenemos que morir para que nos escuchen y se preocupen por nuestra seguridad?

Pedimos que a los trabajadores de lo social nos acompañe personal de seguridad para realizar nuestro trabajo en aquellos dispositivos donde la conflictividad y el riesgo lo requieran, como son los centros de menores en, tristemente, cada vez más casos.

Las situaciones a las que estamos expuestos son a veces tan peligrosas que yo me vi obligada a dejar mi trabajo. Al reincorporarme de mi baja viví un motín y temí por mi vida. Nadie me preguntó. Ese fue el detonante final para dejar un trabajo que era mi vocación. Me expulsó la estructura, no el trabajo. Porque no me protegían ni respaldaban mi trabajo. Y sé que no soy la única. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir así?

En los últimos años he vivido en primera persona una escalada en la violencia en los menores que han entrado en los centros y, sin embargo, la administración no ha puesto medios para protegernos. Por ejemplo, en el centro de menores donde yo trabajé no se cumplía el mínimo necesario de personal de seguridad para acompañarnos.

Tampoco se están cumpliendo las ratios de número de educadores sociales por centro, ni ofrecen diferentes soluciones o protocolos de actuación por falta de personal, simplemente se sigue sacando el trabajo adelante a costa de la salud e integridad física de los profesionales.

No podemos hacer nuestro trabajo si no estamos protegidos ni tenemos medios suficientes.

No queremos más agresiones a compañeros. No queremos más tragedias. Ministerio del Interior, necesitamos más seguridad y más personal. Intervengan para garantizar nuestra protección"

