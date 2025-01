Los tóxicos que llevan años respirando los vecinos de Coria del Río son peligrosos para la salud: "Nos han envenenado"

Mas de dos años llevaban los vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río en Sevilla esperando los resultados del informe pericial de la Fiscalía de Medio Ambiente. Ha llegado tarde aseguran pero llega para otorgarles la razón. Los gases tóxicos que desde hace más de una década respiran y les enferma son peligrosos. "Deja claro la afectación a la salud de las personas", señala Rogelia Gómez, Presidenta de la Asociación de Vecinos Afectados por los tóxicos.

El foco contaminante: una gasolinera cercana

Los técnicos señalan en el informe que "hay sustancias que las hemos estado inhalando1.600 veces por encima de lo permitido", manifiesta Rogelia. No solo eso, recoge que el foco contaminante parte "de la gasolinera que está aquí cerca" añade la portavoz de los 4.000 residentes de esta barriada de Coria. Gómez explica que desde el año 2000 se llevaba informando de la fuga en los depósitos de diésel y gasolina. Una red que estaba en mal estado pero no se corrigió, ocasionando el vertido a la tierra y provocando la contaminación. "No se puede negar más la evidencia", reitera.

La Fiscalía en el dictamen señala que las sustancias encontradas en el suelo y aguas subterráneas de esta gasolinera encajan con los tóxicos analizados y que ocasionan numerosas patologías, las mismas que sufren desde hace más de 15 años miles de afectados. Rogelia habla que este envenenamiento "ha ocasionado muchas muertes, niños con problemas neurológicos, de desarrollo, problemas renales, digestivos, cardiacos, de tiroides". En el informe aparece la sintomatología que cada sustancia provoca "riesgo moderado para benceno, tolueno, fenol y 1,2,3 trimelbenceno, riesgo importante para n-hexano y un riesgo intolerable para sulfuro de dimetilo".

"Abandone el domicilio"

Silvia, Pepe, María Victoria, Toñi son algunos de los vecinos que llevan años padeciendo las consecuencias de inhalar estos contaminantes que entre los riesgos que ocasionan según recoge el informe de la Fiscalía están afecciones de todo tipo, neurológicas, cardiovasculares, cancerígenas o respiratorias.

Pepe nos enseña incluso el informe médico tras acudir en multitud de ocasiones aquejado de "dolor de cabeza, nerviosismo, insomnio, la boca seca" explica mientras añade que "los olores son insoportables". El último tratamiento que le han puesto los facultativos ha sido "abandone el domicilio".

A Toñi le han dicho lo mismo pero "como voy a dejar la casa, no somos gente pudiente" agrega mientras amplia las patologías que padece "he tenido un cáncer de colón, a mi marido le han quitado un riñón".

"Soluciones ya"

Desde hace unos días estos vecinos han vuelto a sufrir esos olores a gas que hacen que se mareen y les duela la cabeza "yo tengo una nieta" señala Rogelia "que anoche mismo le dolía el pecho". Asegura que la noche ha sido de terror "hemos tenido que abrir las ventanas y airearlo todo". Todos ellos exigen ante este problema lo mismo "soluciones ya para poder vivir tranquilos" dice Toñi. Rogelia añade y se pregunta "la gasolinera sigue abierta es raro, verdad, habrá que preguntárselo a su señoría".

El procedimiento que sigue en fase de instrucción está a la espera de que un médico forense valore a los centenares de afectados "queremos que esta fase se cierre, empiecen los juicios y empiecen a rodar cabezas" sentencia la Presidenta de Vecinos Afectados por los Tóxicos de Coria del Río.

