Tiene 84 años y más de 100 inventos, el vecino de Torrox que está revolucionando la agricultura y la construcción desde su casa

Antonio Rico tiene 84 años: "Estoy a punto de cumplir 85, pero me levanto a las 7 de la mañana y ya me pongo en marcha. Siempre tengo algo que mejorar". Vive en la localidad malagueña de Torrox y desde su propia casa no para de inventar soluciones a problemas, especialmente relacionados con el mundo de la agricultura o la construcción.

Son dos sectores que conoce muy bien ya que ha trabajado en ellos durante décadas y ha podido identificar de primera mano cuáles son sus necesidades. Con 13 años tuvo que dejar la escuela "a la que iba por las noches" para ponerse a trabajar, pero desde el ámbito laboral tampoco ha parado de crear. Para ello, no ha necesitado tener conocimientos científicos: "Es sentido común y lógica lo único que se necesita. Todos estamos capacitados para hacerlo", asegura Rico.

Sus inventos con más éxito

Uno de los inventos que ha revolucionado el mercado en Arabia Saudí, Israel o Marruecos es un sistema de riego por goteo que ha conseguido adaptar para que el agua llegue directamente a la raíz de la planta: "De esta forma el riego no se evapora y causa el menor impacto posible al entorno. Puede llegar a ahorrar hasta un 70% de agua, lo que resulta crucial en periodos de sequía como el que hemos vivido hace poco", reconoce Antonio.

En Dinamarca, Alemania y China también ha calado otro de sus revolucionarios inventos como los separadores de armaduras de hormigón que permiten aislar las estructuras de hierro en las construcciones, evitando su deterioro: “Cuando fui a una feria en Shanghái a mostrar la propuesta fue un éxito. Venían empresas para que eligiera el sitio donde poner la maquinaria. Te estoy hablando de empresas de más de 80 mil trabajadores. Fui el primer español en dar un seminario técnico allí”, recuerda.

La vida de Antonio está jalonada de experiencias y anécdotas relacionadas con sus creaciones, de las que ya ha perdido la cuenta: "Más de 100 son seguramente". Porque además del invento, también idea la maquinaria que lo haga posible. "Claro que sí, para hacer los separadores de hormigón es necesario una máquina específica que también he diseñado".

En los últimos meses está trabajando en otra idea que asegura puede revolucionar el sector de la extinción de incendios. Consiste en la ubicación de depósitos de agua en el interior de las montañas con un sistema de helicópteros que extrae el agua a presión. "Los incendios se apagan de manera más efectiva desde abajo, no tanto así desde el cielo. Con esta acumulación de agua de manera natural en la cumbre del monte podríamos extraer agua a presión que permita controlar mucho antes el fuego", asegura.

Antonio tiene claro que detrás de estos inventos no hay un fin lucrativo, más bien solidario y de servicio público: "Yo no quiero un duro, lo que quiero es que la sociedad se pueda beneficiar de estas ideas. Es un bien social para proteger la fauna y el ecosistema, por eso los inventores en España deberían estar mejor valorados", reflexiona Antonio mientras sigue trabajando con ilusión en su última maquinaria.

