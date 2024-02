El testimonio que explica cómo se dieron las órdenes de la misión que acabó con la vida de dos agentes en Barbate: "¡Que salgan!"

Muchos porqués sobre la mesa después de que una narcolanchaarrollase a dos agentes de la Guardia Civil el pasado viernes en Barbate. Días después sigue sin saberse quién dio las órdenes en una misión que a todas luces se presenta como 'suicida'.

¿Por qué se trasladan desde Almería hasta Barbate, Cádiz, unos buzos GEAS? ¿Por qué se uso una zódiac de apenas 6 metros y con un motor de unos 80 caballos para hacer frente a una planeadora de casi 5.000 kilos y dos fuerabordas que suelen superar los 350 caballos?

La misión era interceptar a la narcolancha que se resguardaba de la mala mar en el puerto de Barbate, sin embargo, lejos de huir los narcos plantaron cara a las autoridades llegando a "torearlos" y causándoles la muerte. Antena 3 Noticias ha tenido acceso al testimonio de un familiar de un agente. Relata paso a paso qué ocurrió la noche de la muerte de estos dos agentes, así fue cómo sucedió la cadena de mando.

Según este testimonio el primero en recibir el aviso fue un Coronel que estaba en el Teatro Manuel de Falla. A este cargo le informaron de que había "unas 'gomas' en Barbate". Ese coronel dio la orden de salir: "Qué salgan". Fue entonces cuando sonó el teléfono en Algeciras, en la base del GEAS. Se les ordenó poner la lancha encima del vehículo e ir hasta Barbate. Ya allí fue el Capitán marítimo "el que ordenó que se metieran en el agua".

Este familiar reprocha que "el capitán viendo el mar y viendo que había unas cuantas 'gomas' que los iban a 'torear', como pasó, les ordenó que se metieran en el agua y que hicieran lo que pudieran". Critica que "tenía que haber dicho: 'mi coronel, que no van a entrar en el agua, pase lo que pase, no van a entrar en el agua porque la decisión es mía y la responsabilidad es mía'. Pero no dijo nada y entraron y ahora deberían rodar cabezas porque al final acaba en nada y ha sido una serie de decisiones erróneas. Claro, el Capitán no se mete, el Coronel menos, el Coronel seguirá en el Falla, le importa un 'carajo' que se metan en el agua los guardias, que los maten y alguien debería pagar las consecuencias."

Testimonio

"El coronel ha doblado la bandera, la ha metido dentro del tricornio y se lo ha dado a la viuda y la viuda no ha dicho nada. Ese coronel que estaba en el Falla, viendo la final en un palco, fue al que le dijeron: 'hay unas 'gomas' en Barbate. Entonces dijo: 'Qué salgan'. Entonces mandó a la patrulla del GEAS de Algeciras que pusieron la lancha encima del vehículo, fueron hasta Barbate y el capitán del marítimo fue el que ordenó que se metieran en el agua. Y el capitán estaba de permiso y lo llamó el coronel para que fueran expresamente ese capitán y otro más, fueron dos. Y el capitán viendo el mar y viendo que había unas cuantas gomas que los iban a 'torear', como pasó, les ordenó que se metieran en el agua y que hicieran lo que pudieran. Y ese capitán, dice, va a coger una baja psiquiátrica porque está el hombre destrozado, y digo yo, destrozado no, lo que estará es acojonado de haber permitido que pasara eso, porque el capitán era el que estaba allí a pie del sitio. Tenía que haber dicho mi coronel que no van a entrar en el agua, pase lo que pase, no van a entrar en el agua porque la decisión es mía y la responsabilidad es mía, pero no dijo nada y entraron y ahora deberían rodar cabezas porque al final acaba en nada y ha sido una serie de decisiones erróneas. Claro ,el capitán no se mete, el coronel menos, el coronel seguirá en el Falla, le importa un carajo que se metan en el agua los guardias, que los maten y alguien debería pagar las consecuencias".

Detenidos

La jueza ha enviado a prisión a 6 de los 8 detenidos acusados de la muerte de los dos guardias civiles en Barbate. Los otros dos arrestados han quedado en libertad. A cada uno se les investiga por 14 delitos, entre ellos, dos de asesinato.

Los agentes fallecidos son Miguel Ángel González Gómez, de 39 años, natural del municipio gaditano de San Fernando, tenía pareja y una hija. Y David Pérez Carracedo de 43 años es el otro fallecido, natural de Barcelona, integrante del Grupo de Acción Rápida (GAR). Tenía mujer y dos hijos.

