El testimonio de un exadicto al porno: "Es heroína visual"

Algunas consecuencias de la adicción al porno: problemas de autoestima, en las relaciones de pareja, sentimiento de culpa o vergüenza, impulsividad sexual y aumento de la prostitución. No todos los que ven porno se acuestan con prostitutas, pero sí todos los que se acuestan con prostitutas ven porno. Marcos es exadicto al porno. Ha consumido desde que tenía 12 años hasta los 27. Hace cinco años pidió ayuda había escenas que le superaron. Él dice que es heroína visual que engancha igual que las drogas o el alcohol, pero no deja huella y si no se cuenta es muy difícil que te ayuden, porque nadie lo sabe.

Danny vió su primera escena de porno cuando era muy pequeño, por casualidad, y le impactó. De hecho, los psicólogos dicen que la mayoría de los adictos se acuerdan perfectamente de su primera vez, y lo cuentan cuando ha pasado entre 20 y 35 años después. Muchos eligen el momento de consumir cuando están solos en casa, cuando oyen el ruido de la puerta cuando su mujer y sus hijos han salido.

Todos dicen que la pornografía cosifica a la mujer, que intentan hacer en la vida real lo que se ve en el porno y muchos acaban acostándose con prostitutas. Acuden a los psicólogos los adultos entre 30 y 40 años, pero no los adolescentes y para ellos una imagen pornográfica es una violación mental. Advierten de que es muy difícil de asimilar, que marca y que hay que hablarlo. Padres con hijos, padres con expertos.