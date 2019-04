Tendrá que ingresar 6 años en prisión porque dejó sorda a una joven

Todavía no tiene fecha, pero sabe que le llegará la notificación para ingresar en prisión con su bebé de cuatro meses. Piensa que "no me pueden hacer esto". Fue condenada a seis años de cárcel por dejar sorda a una chica de 17 años con la que se peleó en un centro comercial por un exnovio. Los golpes le ocasionaron a la víctima una sordera que no tiene tratamiento: "Fue una cosa de niñas, de celos, que para para pensaba que iba a desencadenar eso". Otra versión es la de la otra parte: "La tiró al suelo, le comenzó a dar patadas, puñetazos,... de un oído le queda un 20 % y de otro un 60 %". Con el tiempo se quedará sorda totalmente.

Ocurrió hace 11 años. Ahora la condenada dice que tiene una vida normal, con su trabajo, su familia... pero ha agotado todas las vías legales, incluido el indulto, lo que ha alargado el proceso. Está arrepentida, "por supuesto que pido disculpas", y piensan los suyos que nada positivo va a suponer que ingrese en prisión, ni para la sociedad, ni para la víctima. Sus vecinos se concentrarán para pedir el indulto.