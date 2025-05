Un técnico de emergencias declara ante la juez de la DANA: "Salomé Pradas no autorizó el envío de la alerta sin su visto bueno"

Este martes se han conocido nuevos datos de lo que pasó en la Comunidad Valenciana a través de nuevas declaraciones que se han llevado a cabo en el juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que investiga la gestión de la DANA que se ha cobrado 228 vidas.

Era el turno de un técnico de seguridad y control del Centro de Mando de Emergencias de la Generalitat Valenciana, que el día de la riada participó junto a otro compañero en el envío del mensaje del Es Alert. Ante la jueza ha declarado que el 29 de octubre no fue un día normal, había mucha gente, la situación era complicada, se recibieron muchas llamadas y correos electrónicos, entre ellos el del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, pidiendo ayuda ante la situación que tenían encima y que desembocó en la activación de la UME.

El técnico ha confirmado a la magistrada de la DANA, Núria Ruiz Tobarra, que la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, les dijo: “No se envía ningún mensaje de alerta hasta que yo os confirme”. De hecho, añade que estuvieron a punto de lanzar otro aviso previo para alertar de un posible colapso inminente de la presa de Forata, pero que finalmente se descartó por parte del CECOPI. También ha confirmado que no fue él quien redactó el texto de Es Alert, pero que, por no perder tiempo y al estar él identificado, cedió sus credenciales para preparar ese mensaje desde su despacho que, con todo listo y con escenarios adversos, no vio la luz.

Las tareas del CECOPI el día de la DANA

El técnico añade que ese día trabajaron identificando localidades, sumando contactos, realizando llamadas a los alcaldes de pueblos afectados, realizando notificaciones a través del sistema Cordcom (Plataforma de comunicación interna de Emergencias) y también ha confirmado que sí recibían los mensajes de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Ximo Esteve y Mamen Peris son abogados y ante los medios de comunicación, tras escuchar la declaración del técnico, han explicado que hay una caja negra del CECOPI encargada de la gestión tecnológica de la coordinación de emergencias, conocida como el sistema CoordCom, que registra las decisiones tomadas a nivel de comunicaciones y emergencias a la vez que soporta las operaciones del 112 y los más de 120 servicios esenciales y agencias integrados en la operativa como bomberos, cuerpos policiales, Protección Civil o la Unidad Militar de Emergencias (UME), entre muchas otras.

Un sistema tecnológico con el que la Generalitat trabaja desde 2009 y que estos letrados van a pedir a la jueza para saber y poder documentar qué pasó minuto a minuto durante la gestión de la DANA ese fatídico 29 de octubre.

