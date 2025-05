La jueza de Torrent recuerda cómo fue el levantamiento de cadáveres el día de la DANA: "Una situación de guerra"

La noche de la DANA, la jueza Lucía Mayordomo estaba de guardia en Torrent. A las 2:00 h recibe una llamada de la Guardia Civil: "Me llamó y me dijo que había compañeros que se habían quedado en el garaje de Paiporta y que había bastantes fallecidos". En ese momento deciden poner en marcha junto con un forense y un agente. Una noche "en situación de guerra"

Alcanzaron una gasolinera y allí se instalaron, recuerda la magistrada: "Nos quedamos tirados cuando veníamos de levantar cadáveres"·, añade. Tuvieron que ser rescatados y en medio del caos vieron la luz de esa gasolinera, que se convirtió en su cuartel general: "Utilizamos cuatro enchufes para conectar todos". Desde allí hicieron una base de datos con los primeros fallecidos, tratando de identificarlos por los tatuajes o los pendientes.

Seis meses después se encuentra con los familiares de las víctimas, que lloran dándole las gracias: "Estaban sobrepasados". Fueron días trabajando sin descanso durante las jornadas días más críticas de la DANA. Al principio, dice, "era un caos". Al inicio se trató de recabar datos, de ubicar la situación de los fallecidos que iban siendo localizados y su descripción física. Las primeras labores se realizaron desde el despacho improvisado en el bar de la gasolinera. "Nadie se quería ir".

Un reportaje del CGPJ

Todo parte de un reportaje del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para explicar, seis meses después, la DANA entre los magistrados, en especial de esta juez de Paiporta y todo su equipo. El reportaje explica también cómo se organizaron los trabajadores del Juzgado ante la imposibilidad de desplazarse desde otras localidades o cómo se atendía a los afectados a pie de calle y se les ofrecía atención psicológica en una sala de vistas. "Se trabajó desde la cabeza y desde el corazón", recuerda una funcionaria. "Si salió bien es por la gente que está trabajando en Justicia, de la que los jueces somos solo una parte. Todos funcionaron, fue impresionante".

La juez Mayordomo explica que "ese día fue muy duro y las primeras 24 horas, especialmente duras, porque no se sabe muy bien lo que hay. Hasta que no pasan 48 horas no sabes a cuántos pueblos ha afectado", relata, al tiempo que lamenta que a cada llamada que recibían, se informaba de más fallecidos. "Son decisiones que no puedes eludir, pero no había protocolo establecido, salvo el sentido común", apunta. El día 30, comenzaron a incoar las primeras diligencias previas por fallecidos que iban presumiblemente a llegar.

