Vídeo: Un taxista, agredido brutalmente delante de un niño en Las Palmas de Gran Canaria

Entrada la madrugada del pasado 29 de julio, un trabajador del sector del taxi de Las Palmas de Gran Canaria sufrió una agresión en la plaza de La Feria por parte de un cliente al que transportaba. Una vez fuera del vehículo, el pasajero comenzó a patear en la barriga al taxista y se abalanzó sobre él, tirándolo en la carretera, donde continuó propinándole los golpes.

Al agresor lo acompañaba una mujer y un niño de corta edad que iba en sus brazos. En el vídeo, a ella se le puede escuchar, en repetidas ocasiones, cómo pide al hombre que pare la pelea: "Billy, para, por tu hijo, por favor. Para por el niño", pero esas palabras no hicieron efecto sobre el pasajero, quien continuó agrediendo al trabajador, amenazándolo e insultándolo al mismo tiempo: "Te mato, te voy a matar, subnormal".

Por suerte, el taxista pudo irse del lugar de los hechos por su propio pie y se trasladó hasta un centro de salud, donde comprobaron que no presentaba lesiones graves pero sí hematomas por todo el cuerpo.

Los taxistas denuncian la falta de seguridad

No es la primera vez que ocurre un episodio de esta gravedad en Las Palmas de Gran Canaria. Por ejemplo, el pasado mes de diciembre, un joven de 18 años le propinó un puñetazo en la cara a un trabajador mientras éste conducía. Y en febrero de 2023, Cristo García, taxista de la capital, denunció los golpes que recibió por parte de una cliente a la que comentó, antes de subirse al vehículo, que "estaba teniendo problemas con el datáfono" y que debía pagar en efectivo, algo que la mujer no recibió de buenas formas, por lo que Cristo comenzó a recibir puñetazos en la parte trasera de la cabeza con un objeto metálico que no pudo identificar.

Son estas agresiones las que hacen sentir inseguridad a los trabajadores, principalmente a aquellos que trabajan durante los fines de semana o por las noches, ya que los pasajeros a los que llevan "suelen estar bajo los efectos del alcohol o las drogas". Y es por ello que llevan años denunciando la necesidad de que sean implementadas, al menos, las cámaras de seguridad, tal y como asegura Jean Charles Chabot, presidente de ATAT, la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi de la Provincia de Las Palmas: "En más de 30 años, nunca hemos recibido la financiación por parte del ayuntamiento para comprarlas. Nosotros también somos un servicio público y necesitamos ese respaldo".

Otra de las medidas que consideran necesarias es el pulsador de emergencia, que funcionaba hace más de una década, pero que dejó de hacerlo tras la construcción de un nueva sede de CEMELPA, el Centro Municipal de Seguridad y Emergencias: "Tras el cambio, nos prometieron que volverían a conectarnos al sistema operativo del Ayuntamiento de LPGC para poder volver a usarlo, pero llevamos ocho años esperando a que esto ocurra", asegura Chabot.

A pesar del abandono que sienten en este sentido por parte de la institución, los taxistas agradecen que los vecinos de la zona hayan grabado la paliza, ya que los vídeos y las imágenes son fundamentales para que se puedan denunciar estos actos, que "ocurren frecuentemente" pero que nunca llegan a nada por no haber pruebas.

