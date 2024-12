El taxi de Any traslada el espíritu navideño por A Coruña: "La gente se asombra cuando lo ve"

Any es de origen rumano, pero lleva afincada en Galicia ya casi un cuarto de siglo y en concreto en A Coruña, una ciudad que le fascina. En su país de origen disfrutaba mucho de la Navidad y, cuando hace cuatro años se hizo con su plaza de taxi propia en la ciudad herculina, decidió decorar en estas fechas su coche como el más navideño. "Mi objetivo es alegrar a la gente", explica.

Quien viaja en el taxi navideño de Any lo hará con villancicos de fondo en su interior y, además, su conductora ofrece una chocolatina navideña o un caramelo, un almanaque del nuevo año 2025 y un christmas (una tarjeta pequeña con decoración navideña donde les escribe una frase). Esta la redacta en los semáforos del mismo viaje, para personalizarlo lo máximo posible.

"Los villancicos rumanos los pongo cuando voy sola", explica, "pero a veces, si estoy poniendo villancicos en español e inglés y aparece un rumano, si lo intento pasar me dicen que lo deje, que les gusta y quieren escucharlo". Así, un viaje en el taxi navideño de Any también puede implicar conocer la cultura de su conductora, que nos cuenta que en su país se celebra la llegada de San Nicolás el 6 de diciembre y de Papá Noel la noche del 24.

El día 25, cambio de decoración

Sin embargo, Any modificará parte de su decoración tras el día 25 para cambiar sus pegatinas de Santa Claus por otras de cara a la festividad de la noche en que llegan los Reyes Magos, para así tener actualizado su coche. De hecho, en lugar de Reyes Magos ella pone Reinas Magas y, el día de la cabalgata, también va ofreciendo caramelos por la ciudad para aquellos niños que se hayan quedado sin el suyo.

"A veces hay gente que les pide a mis compañeros que están delante mía en la fila si pueden saltárselos y venir conmigo", cuenta. A sus compañeros les parece fenomenal la iniciativa de Any, pero no piensan decorar tanto sus vehículos como lo hace ella. Una decoración, por cierto, que lleva tiempo y esfuerzo. "Lleva horas, sí, ponerlo lleva más de cinco horas y éramos tres personas", cuenta, "y también lleva tiempo quitarlo todo". El proceso no solo supone colocar luces, guirnaldas, figuras en el techo y pegatinas, sino que previamente hay que hacer un buen trabajo de limpieza y preparación de la chapa del vehículo.

La Navidad es un momento de ilusión para ella, que intenta llevarla a todos los rincones de la ciudad para que, quien no pueda decorar su casa, por lo menos vea sus luces. Y es que Any sabe lo que es no tener Navidad, ya que en su país pasó momentos complicados en su infancia. "Me encanta que venga gente mayor y niños, que se emocionan viniendo y también cuando paso", cuenta.

Un taxi el de Any, por cierto, que cuenta con traductores en vivo en más de cien idiomas, que tiene con cámaras de vigilancia para mejorar la seguridad de sus clientes y mucho más. Y, para más inri, el taxi más navideño de Galicia.

