Los supervivientes del ébola, la mejor medicina para los infectados

Se puede sobrevivir al ébola, y quienes lo consiguen se convierten en la mayor esperanza para la ciencia y para los que se contagian. Los anticuerpos de los supervivientes son la base de estudio para el diseño de medicamentos y vacunas. Una vez superada la enfermedad, ya no se contagia durante un largo tiempo, aunque sí se tienen que adoptar algunas precauciones.

Cuando dos pruebas de detección del virus en sangre dan negativas y además hay mejoría visible en el paciente la enfermedad se da por superada. Eso no quiere decir que esté recuperado, puede haber órganos vitales afectados.

Las personas que superan el ébola se convierten en la mejor medicina para los que se han contagiado. Los anticuerpos que ellos han generado sirven como arma para que otros enfermos puedan vencer al virus. También es material biológico que sirven como base de estudio para la elaboración de vacunas.

Los pacientes que sobreviven no contagian, aunque por precaución se les da unas recomendaciones porque hay pequeñas reservas del virus que tardan algo más en desaparecer. Ellos se convierten en inmunes al virus que les infectó, pero no serán inmunes al rechazo social que provoca el ébola y esa será otra batalla a la que tienen que enfrentarse y no es fácil.